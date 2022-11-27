2022/11/27 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

تمكنت قوة من اللواء 61 بالحشد الشعبي والجيش العراقي، اليوم الاحد، من ضبط كدس عتاد من مخلفات داعش الإرهابي في قصبة ناحية الزاب في الحويجة جنوب غرب كركوك.وذكر إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "نفذت القوة العملية الاستباقية وفق معلومات استخبارية دقيقة وبمشاركة الامن الوطني التابع لناحية الزاب اذ تم ضبط كدس عتاد من مخلفات داعش الإرهابي داخل قصبة ناحية الزاب في كركوك".

وأضافت أنه "تم ضبط 20 صاروخ قاذفة أربي جي اشخاص و3 صواريخ قاذفة اربي جي ضد الدروع حيث تم تسليمها الى الجهات المختصة للتخلص منها بكل آمن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة مشتركة تضبط كــدس عتاد لداعـش في الحويجة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة مشتركة تضبط كــدس عتاد لداعـش في الحويجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).