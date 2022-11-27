2022/11/27 | 11:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعتين

المباشرة بتحديد موقع إنشاء مدينة صناعية في ميسان

منذ 12 ساعة

المالية تعلن اتمام إجراءات تمويل رواتب الموظفين للشهر الحالي

منذ 12 ساعة

اقتصادي يبين اعداد العاطلين مقابل العمالة الاجنبية في العراق

منذ 14 ساعة

الهجرة تعلن إطلاق منحة جديدة لـ (6000) أسرة نازحة

منذ 15 ساعة

طبيب يطمئن العراقيين..الاصابات الحالية هي ’’فلورونا‘‘ وليست كورونا

منذ 15 ساعة

الرافدين يصدر توضيحا حول الارصدة المالية في بيروت

منذ 15 ساعة

راصد جوي للعراقيين: استعدوا لموجات مطرية جديدة الشهر المقبل

منذ 15 ساعة

بالصور..



تجمع جماهيري في الفلوجة تحت عنوان ” تقدم الانبار لغدٍ أفضل”

منذ 16 ساعة

ذي قار: تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل

منذ 16 ساعة

الصحة تصدر توجيها يخص التعاقد مع موظفي الأجور (وثيقة)

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالة طقس العراق وكمية الأمطار المتساقطة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالة طقس العراق وكمية الأمطار المتساقطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).