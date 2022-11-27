مباريات اليوم في مونديال قطر

2022/11/27 | 11:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تستمر مباريات الدور الثاني من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022، اليوم الأحد بإقامة أربع مباريات.

وفي المباراة الأولى سيواجه المنتخب الياباني نظيره الكوستاريكي على استاد أحمد بن علي عند الساعة الواحدة طهراً.

وعند الساعة الرابعة، سيلاقي المنتخب البلجيكي نظيره المغربي على استاد الثمامة.

وسيواجه المنتخب الكرواتي منتخب كندا عند الساعة السابعة مساءً على استاد خليفة الدولي.

وفي ختام المباريات، سيواجه المنتخب الإسباني نظيره الألماني في قمة المباريات على استاد البيت عند الساعة العاشرة مساءً.

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