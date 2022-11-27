صحفية فرنسية : الولايات المتحدة تحقق أرباحا من الصراع الروسي الأوكراني

2022/11/27 | 11:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقق الولايات المتحدة أرباحا من

الصراع المندلع في أوكرانيا من خلال

تصدير الغاز الطبيعي المسال وصناعة

الأسلحة، وكذلك القدرة التنافسية

الصناعية، حسبما ذكرت صحفية فرنسية.

وقالت بياتريس ماتيو، رئيسة القس

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