وفاة الهداف التاريخي لنادي بورتو البرتغالي

2022/11/27 | 11:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الهداف التاريخي لنادي بورتو

البرتغالي فرناندو غوميش الفائز

بالحذاء الذهبي مرتين في الثمانينات عن

66 عاماً، حسب ما أعلن ناديه السابق.

كتب بورتو عبر صفحته على موقعه الرسمي

"توفي فرناندو غوميش، اله

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