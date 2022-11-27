دلالة (الأجل والميقات) في القرآن الكريم

2022/11/27 | 11:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:أ.م.د: سهيل محمد حسين

أَجَلاً لإِنْهَاءِ الْتِزَامٍ.

وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ هَذِهِ

الْمُدَّةُ مُقَرَّرَةً بِالشَّرْعِ،

أَمْ بِالْقَضَاءِ، أَمْ بِإِرَادَةِ

الْمُلْتَزِمِ: فَرْدًا أَوْ أَكْثَرَ.

و

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