2022/11/27 | 11:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qcusasPfjjk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى.. الاتحاد الدولي للأكاديميين العرب يحتضن حفل توقيع كتاب سمير طه "الرياضي والإنسان") نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نينوى.. الاتحاد الدولي للأكاديميين العرب يحتضن حفل توقيع كتاب سمير طه "الرياضي والإنسان") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).