2022/11/27 | 11:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الاحد، ان الدولة بحاجة الى جهد المرأة ومثابرتها في كل مكان مبينا ان منهاجنا الحكومي هو اثبات دورها ومكانتها.وقال في كلمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني: نحن بحاجة الى جهد المرأة في كل مكان ومنهاجنا الحكومي هو اثبات دورها ومكانتها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: نحن بحاجة الى جهد المرأة في كل مكان ومنهاجنا الحكومي هو اثبات دورها ومكانتها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: نحن بحاجة الى جهد المرأة في كل مكان ومنهاجنا الحكومي هو اثبات دورها ومكانتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).