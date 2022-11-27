القبض على 16 متهماً بجرائم تجارة المخدرات والاثار والعملات المزيفة

2022/11/27 | 11:45 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاحد، القاء القبض على 16 متهما بجرائم تجارة المخدرات والاثار والعملات المزيفة في محافظات مختلفة.

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