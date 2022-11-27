وزير الداخلية يبحث تبادل الخبرات الأمنية مع الناتو

2022/11/27 | 11:45 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنبحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مع قائد بعثة حلف الناتو في العراق الجنرال جوفالي ايانوجي، تكثيف التعاون المشترك بالاختصاص الأمني واستمرار التدريب.

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