بينها القتل.. القبض على 17 متهماً بجرائم مختلفة في بغداد

2022/11/27 | 11:45 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاحد، القاء القبض على متهم بالقتل و 16 آخرين بقضايا السرقة والتزوير في العاصمة.

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