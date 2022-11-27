2022/11/27 | 11:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SZ1KNu4aSgw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صدام حسين يحمل أخطر سلاح في العالم داخل حقيبته الخاصة.. كشف الحقيقة!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صدام حسين يحمل أخطر سلاح في العالم داخل حقيبته الخاصة.. كشف الحقيقة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).