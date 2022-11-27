2022/11/27 | 11:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إن تسجيلات المستخدمين الجدد للمنصة بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث بلغ متوسطها أكثر من مليوني شخص يوميًا في الأيام السبعة الماضية اعتبارًا من 16 نوفمبر/ تشرين الثاني وبنسبة 66٪ مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماسك: اشتراكات تويتر في أعلى مستوياتها على الإطلاق) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماسك: اشتراكات تويتر في أعلى مستوياتها على الإطلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).