2022/11/27 | 11:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: الاحد 27 تشرين الثاني 2022 وزارة المالية تطلق رواتب جهاز الأمن...

ظهرت المقالة احداث تشرين الثاني..



المالية تطلق رواتب جهاز الأمن الوطني لشهر تشرين الثاني أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احداث تشرين الثاني.. المالية تطلق رواتب جهاز الأمن الوطني لشهر تشرين الثاني) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احداث تشرين الثاني.. المالية تطلق رواتب جهاز الأمن الوطني لشهر تشرين الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).