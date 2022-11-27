وزيرة المالية طيف سامي تعلن إتمام إجراءات تمويل رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني الجاري

2022/11/27 | 11:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزير المالية طيف سامي اتمام إجراءات تمويل رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني الحالي.وقالت سامي في بيان، إنه “تم الانتهاء من اجراءات تمويل رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني الحالي لكافة وحدات الانفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة”.وأكدت وزير … Readmore

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