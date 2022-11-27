لمناهضة العنف ضد المرأة.. السوداني يؤكد انصاف المرأة العراقية فهي صمام أمان الجميع

2022/11/27 | 11:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن إنصاف المرأة العراقية هدفنا فهي صمام الأمان للمجتمع.وقال السوداني في كلمة له خلال مؤتمر لمناهضة العنف ضد المرأة إن “المرأة العراقية قدمت وضحت وجاهدت وكانت شريكاً حقيقياً للرجل في مختلف … Readmore

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