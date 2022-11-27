مجلس القضاء الأعلى يصدر جملة قرارات في جلسته الخامسة عشر

2022/11/27 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد، جلسته برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، مشددا على بذل اقصى الجهود في مكافحة جرائم المخدرات.

وذكر بيان للمجلس تلقته (بغداد اليوم ) ان "الجلسة تضمنت التأكيد على بذل اقصى الجهود في مكافحة جرائم المخدرات ومتابعة الجهات المختصة لتنفيذ قرار مجلس القضاء الاعلى بإتلاف المواد المخدرة المضبوطة بأسرع وقت ممكن".

وأضاف ان" المجلس اقر ترقية عدد من القضاة واعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف كذلك تم اقرار نقل وانتداب عدد من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة".

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