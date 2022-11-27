لشهر تشرين الثاني.. المالية تطلق رواتب جهاز الامن الوطني

2022/11/27 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداطلقت وزارة المالية، اليوم الاحد، رواتب جهاز الامن الوطني بعد اكمال كافة اجراءات المتعلقة بطلبات التمويل.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "انجزت دائرة المحاسبة وخلال اليومين السابقين كافة متطلبات عملية تمويل رواتب جهاز الامن الوطني لشهر تشرين الثاني وسيتم معالجة عجز رواتبهم لشهر كانون الاول ٢٠٢٢ بعد استحصال الموفقات الرسمية المطلوبة".واضاف أن "الوزارة وجهت يوم الخميس الماضي، بأستمرار دوام موظفي دائرتي الموازنة والمحاسبة في الوزارة ليومي الجمعة والسبت، من أجل الاسراع في إكمال إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة كافة لشهر تشرين الثاني".

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