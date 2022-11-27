هيونداي تتراجع والماركات اليابانية تزدهر.. عدد سيارات العراق ترتفع 1.4% خلال 2022 بدخول 100 ألف سيارة جديدة

2022/11/27 | 12:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

من المتوقع ان يختتم العراق عامه الحالي بدخول قرابة 100 الف سيارة جديدة إلى شوارعه التي تشهد زخما مروريا خانقا ولاسيما في العاصمة بغداد التي تسير في شوارعها عجلات تفوق طاقتها التصميمية 12 ضعفًا.

ويحتوي العراق على قرابة 7 ملايين سيارة وبدخول 100 الف سيارة اضافية، فهذا يعني ان عدد السيارات في العراق سينمو في 2022 بنسبة 1.4%.

وذكرت شركة Focus2Move المختصة بتقديم البيانات الخاصة حول السيارات، ان مبيعات السيارات العراقية حافظت على الزخم في الارتفاع عند أعلى مستوى لها في ايلول، حيث بلغت المبيعات 9.213 آلاف سيارة، منهية الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 بمبيعات بلغت 73.220 ألف سيارة بارتفاع بلغ 12.1٪ عن العام الماضي.

وأضافت ان “بيانات العلامة التجارية للأشهر التسعة الأولى، جاءت كيا بالمرتبة الأولى بأكثر السيارات مبيعا في العراق حيث باعت 21.774 الف سيارة”، مشيرة ان شركة تويوتا تأتي ثانيا التي باعت 18.870 الف سيارة.

وتابعت انه في المرتبة الثالثة جاءت هيونداي التي باعت 5.761 آلاف سيارة بانخفاض بلغ (26.1٪) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة الى ان النجم الصاعد هو سيارات سوزوكي التي اكتسبت نموا في المبيعات بنسبة 1336 ٪ متقدمة في المركز التاسع مع مبيعات بلغت 1.278 سيارة.

وبشراء 73 الف و220 سيارة خلال 9 اشهر، فهذا يعني ان معدل شراء السيارات واستيرادها من الخارج شهريا في العراق يبلغ اكثر من 8 الاف و135 سيارة شهريًا، ووفق ذلك فانه من المتوقع ان يدخل للعراق خلال 2022 قرابة 100 الف سيارة جديدة، لترفع عدد السيارات المتواجدة بالاصل في العراق بنسبة 1.4%.

وتشهد الشوارع العراقية زخمًا مروريا هائلًا بسبب عدم استحداث طرق جديدة فضلا عن ارتفاع عدد العجلات في البلاد بسبب الاستيراد الى ارقام كبيرة لاتناسب القدرة الاستيعابية للشوارع.

وتقدر القدرة الاستيعابية لشوارع العاصمة بغداد بـ200 الف سيارة فقط للشوارع المنشأة منذ 30 عامًا، فيما تبلغ عدد العجلات التي تتجول في العاصمة قرابة 3 ملايين عجلة.

وتبلغ كثافة السيارات في الشوارع المبلطة 154 سيارة لكل كم علما ان المعدل الطبيعي لتفادي الاختناقات المرورية يجب ان يكون اقل من 100 سيارة لكل كم مبلط.

وبحسب المهتم بالشان الاقتصادي منار العبيدي فأنه باستمرار هذا المعدل في نمو اعداد السيارات فمن المتوقع ان تصل اعداد السيارات في 2036 الى اكثر من 12 مليون سيارة وبكثافة سيارات في الشوارع المبلطة تصل الى 203 سيارة لكل كم

ولاجل تحقيق كثافة سيارات في الشوارع المبلطة تضمن عدم حدوث اختناقات مرورية فأن العراق يحتاج الى انشاء اكثر من 62 الف كيلو متر جديد من الشوارع الجديدة وهو ما يمثل نسبته 100% من اطوال الشوارع الموجودة حاليًا.

وزارة التخطيط توقعات ان وتوقع أن يصل “عدد المركبات خلال العام 2035 إلى أكثر من 15 مليون مركبة لاسيما بعد موافقة الحكومة على استيراد السيارات المتضررة”.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيونداي تتراجع والماركات اليابانية تزدهر.. عدد سيارات العراق ترتفع 1.4% خلال 2022 بدخول 100 ألف سيارة جديدة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيونداي تتراجع والماركات اليابانية تزدهر.. عدد سيارات العراق ترتفع 1.4% خلال 2022 بدخول 100 ألف سيارة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).