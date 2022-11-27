2022/11/27 | 12:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xCNCLPYahho

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النظام السابق تقصد تجفيف الاهوار ودولة اليوم؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النظام السابق تقصد تجفيف الاهوار ودولة اليوم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).