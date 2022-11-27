قرارات مجلس القضاء الاعلى في جلسته الخامسة عشر لسنة 2022

2022/11/27 | 12:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الخامسة عشر المنعقدة في الساعة الثامنة من صباح يوم الاحد الموافق 27 /11 /2022 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان وتم خلاله:1.



التأكيد على بذل اقصى الجهود في مكافحة جرائم المخدرات ومتابعة الجهات المختصة لتنفيذ قرار مجلس القضاء الاعلى باتلاف المواد المخدرة المضبوطة بأسرع وقت ممكن.2.



اقر المجلس ترقية عدد من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف كذلك تم اقرار نقل وانتداب عدد من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

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