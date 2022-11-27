العباسي ويار الله يزوران قيادة القوة الجوية

2022/11/27 | 12:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني زار وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، يرافقه رئيس أركان الجيش عبد الامير يار الله ، اليوم الاحد، قيادة القوة الجوية.وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/: إن […]

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