2022/11/27 | 12:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تنطلق يوم الثلاثاء المقبل الجولة السابعة للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم باقامة خمس مواجهات.وتقام في الساعة الثانية ظهراً مباراتين تجمع الأولى فريقا نادي الكرخ وضيفه نفط ميسان على ملعب الأول، فيما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 10 مواجهات في الدوري الممتاز يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين المركز الخبري الوطني.

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