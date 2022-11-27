الاتصالات توجه كتاباً عاجلاً إلى شركات الانترنت لتخفيض الأسعار

2022/11/27 | 12:30 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة وجهت وزارة الاتصالات، اليوم الاحد، كتاباً عاجلاً إلى شركات الانترنيت لتخفيض الاسعار.وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ايزيدي 24 : “تم توجيه كتاباً عاجلاً إلى شركات الانترنيت بكافة انواعها وبمختلف التقنيات بتخفيض الاسعار بنسبة (20% ) وذالك اعتباراً من تاريخ 2022/12/1”.وأضافت: “اي شركة مخالفة للتعليمات ستتعرض للتبعات القانونية”.

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