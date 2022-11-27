استخبارات الحشد تطيح بداعشي في الموصل

2022/11/27 | 12:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت مفارز الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي اليوم الاحد، من الاطاحة بأحد عناصر داعش الإرهابي في حي سومر بمدينة الموصل.وذكر بيان لهيئة الحشد تلقته ايرث نيوز، ان “ذلك جاء بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية بحق المتهم (ي-ش) الذي كان يعمل مقاتلاً في معسكر خالد بن الوليد لداعش […]

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