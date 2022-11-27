الكشف عن الملفين الرئيسيين لزيارة نيجيرفان بارزاني الى بغداد

2022/11/27 | 12:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأحد، عن السبب الرئيسي وراء زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى بغداد.وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "بارزاني وصل إلى بغداد لإجراء مباحثات سريعة بخصوص موضوع الانتشار العسكري لقوات الجيش العراقي والبيشمركة على الشريط الحدودي مع إيران".وأضاف أن "هناك خشية في الإقليم ومخاوف لدى الكرد من هجمة عسكرية لقوات الحرس الثوري الإيراني على كردستان"، مشيرا الى أنه "بالتالي جاءت زيارة بارزاني بهدف حسم ملف الانتشار العسكري، وتقليل حجم الغضب الإيراني".

وفي وقت سابق، وصل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الى العاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وصل العاصمة بغداد للقاء القوى السياسية".

وصباح اليوم، أعلنت رئاسة اقليم كردستان، مغادرة رئيسها نيجيرفان بارزاني الى بغداد لاكمال لقاءات القوى السياسية.

من جهته، اعلن مستشار الامن القومي العراقي، قاسم الاعرجي، اليوم الاحد، عن زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى طهران يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الاعرجي، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سيزور ايران يوم الثلاثاء المقبل، لبحث عدة ملفات منها القصف على اقليم كردستان".

واشار الى انه "تم بحث الكثير من القضايا المهمة التي تتعلق بأمن وسيادة العراق خلال زيارة رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الى بغداد".

وتابع: "تشرفنا اليوم بزيارة رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وهي زيارة كبيرة وعزيزة"، موضحاً أنه "تم التفاهم على الكثير من القضايا المهمة التي تتعلق بوحدة العراق وأمنه وكذلك الحفاظ على سيادة العراق".

واوضح الاعرجي: "هنالك تفاهم بين بغداد وأربيل، وستكون هنالك لجنة عليا للتفاهم مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ومع تركيا لايجاد الحلول المناسبة، وبالتأكيد لا نقبل بأي انتهاك للسيادة العراقية، وستكون هنالك زيارة قريبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى طهران يوم الثلاثاء المقبل، وسنبحث هذا الموضوع بشكل جدي ومفصل".

وبين: أنه "بالتأكيد تباحثنا في كل القضايا العالقة بين بغداد واربيل ، وهنالك ارادة سياسية لايجاد حل لكل هذه المشاكل".

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