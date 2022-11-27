الحشد يعلن الاطاحة بعنصر داعشي في الموصل

2022/11/27 | 12:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -نينوى

اعلن الحشد الشعبي، اليوم الاحد، الاطاحة بعنصر داعشي في الموصل.

وذكر بيان للحشد، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكنت مفارز الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي من الاطاحة بأحد عناصر داعش الإرهابي في حي سومر بمدينة الموصل".

وتابع، أنه "جاء ذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية بحق المتهم (ي-ش) الذي كان يعمل مقاتلاً في معسكر خالد بن الوليد لداعش الإرهابي في مدينة الموصل حيث تم القاء القبض عليه بحي سومر بمدينة الموصل".

واضاف، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وسينال جزاءه العادل".

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