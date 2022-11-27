يتوهج باللون الأخضر..مصورة تطارد

2022/11/27 | 13:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت مصورة المناظر الطبيعية الأسترالية كالي تشي بمطاردة "فطر الشبح"، والذي حصل على هذا اللقب نظرًا لتوهجه الأخضر المخيف ليلاً في الظلام الدامس، منذ عام 2018.

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