تحذير من مدرب المكسيك للمنتخب السعودي: طالما هناك فرصة سنستغلها

2022/11/27 | 13:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدرب الأرجنتيني للمنتخب المكسيكي لكرة القدم خيراردو مارتينو، السبت، أنه يتوقع مواجهة قوية ضد السعودية في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال قطر، محذرا من أنه "طالما هناك فرصة للتأهل، ستحاول المكسيك استغلالها"، وفق فرانس برس.

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