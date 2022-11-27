بالصور .. وزير التخطيط يجري جولة تفقدية لدائرة تخطيط القطاعات

2022/11/27 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجول وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم ، اليوم الاحد، في اقسام وشعب دائرة تخطيط القطاعات يرافقه مدير عام الدائرة الدكتور محمد لطيف، واستمع الى شرح مفصل قدمه معاونو المدير العام، ورؤساء الاقسام والشعب، كما وجه سيادته بالعمل على توفير ظروف عمل افضل للعاملين في هذه الدائرة وباقي دوائر وتشكيلات الوزارة.

اكد الوزير ان المحافظات تمثل شريكا اساسيا للحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين، وهذه الشراكة تستدعي، دعم جهود الحكومات المحلية، من جهة تسهيل متطلبات ادراج المشاريع، وفقا للتعليمات والضوابط النافذة.

جاء ذلك خلال جولة السيد الوزير التفقدية الى دائرة تخطيط القطاعات في الوزارة، لغرض الوقوف على طبيعة عمل اقسام هذه الدائرة ومعالجة المشاكل والتحديات التي تواجه عملهم.

ووجه سيادته الاقسام والشعب المعنية بالاسراع في انجاز طلبات المحافظات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، المتعلقة باطلاق المستحقات المالية لذرعات العمل المنجزة في المشاريع المستمرة وفقا لقانون الادارة المالية لسنة ٢٠١٩.

وشدد السيد الوزير على عدم السماح بتأخير مصالح البلد لاي سبب كان، داعيا المحافظات والوزارات الى استيفاء متطلبات الادراج للمشاريع من اجل الاسراع في ادراجها من قبل وزارة التخطيط.

من جهة اخرى تفقد السيد الوزير الاستعلامات الالكترونية للوزارة، والتقى عددا من المراجعين، واطلع على طبيعة العمل في هذا المفصل المهم من مفاصل الوزارة، ووجه بانجاز معاملات المراجعين بالسرعة الممكنة

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