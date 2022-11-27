مجلس القضاء يصدر توجيها بشأن ملف المخدرات

2022/11/27 | 13:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مجلس القضاء الأعلى، على بذل اقصى

الجهود في مكافحة جرائم المخدرات

ومتابعة الجهات المختصة لتنفيذ قرار

اتلاف المواد المخدرة المضبوطة بأسرع

وقت ممكن.

وذكر بيان للمجلس ان " مجلس القضاء

الأعلى عقد جلست

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