عن القارب.. وأصحابه

2022/11/27 | 13:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبدالمنعم الأعسم

البعض من الغيارى على دولة المحاصصة

يذهبون الى ان الوقت مبكرٌ لمعاينة

(وتقييم) اهلية الطبقة السياسية النافذة

وزعاماتها لدور خطير يتمثل في كفالة

انقاذ البلاد، واستعادة قوتها وهيب

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