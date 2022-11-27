النفط تحدد موعد تسلّم ناقلات جديدة بحمولة 31 ألف طن

2022/11/27 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

دَّدت شركة ناقلات النفط العراقيّة التابعة لوزارة النفط، اليوم الأحد، موعد تسلُّم ناقلات جديدة بحمولة 31 ألف طن.

وقال مدير عام الشركة علي قيس، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيَّان عبد الغني، أكّد دعمه الكامل للشركة، وضرورة إعداد خطة متكاملة لزيادة أعداد أسطول الشركة، من خلال امتلاك ناقلات مختلفة الأحجام".

وأشار إلى، أن "الشركة تمتلك الآن أربع ناقلات، أضافة إلى أن هنالك تعاقداً على بناء ناقلات جديدة، سيتم تسلُّمها بداية العام المقبل، وهي ذات حمولة 31 ألف طن".

وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، في وقت سابق، أن العراق سيدشن ناقلة نفط جديدة مطلع العام المقبل.

وأعلنت وزارة النفط، في شهر أيلول الماضي، عن بناء ثلاث ناقلات بحرية بتقنيات ومعدات وأجهزة متطورة.

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