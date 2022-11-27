مصرف الرافدين يصدر توضيحاً مهما بخصوص سحب الأرصدة المودعة في لبنان

2022/11/27 | 13:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مصرف الرافدين توضيحاً بشأن الأرصدة المودعة في لبنان.وقال المصرف في بيان: إنه “تعقيبا على ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام بخصوص ارصدة العراقيين المودعة في البنوك اللبنانية وتحويلها قيديا الى فرع مصرف الرافدين في بيروت، نود ان … Readmore

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