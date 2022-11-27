2022/11/27 | 13:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعتين

قرارات مجلس القضاء الاعلى في جلسته الخامسة عشر لسنة 2022

منذ ساعتين

السوداني: إنصاف المرأة العراقية هدف الحكومة

منذ 4 ساعات

بارزاني يصل بغداد

منذ 14 ساعة

نائب: غياب السلطات تسبب بوجود مليوني منزل عشوائي في العراق دون حلول

منذ 15 ساعة

لجنة برلمانية: إلغاء الضريبة على بطاقات الموبايل والانترنت غير قانوني

منذ 15 ساعة

بعد تلقيه دعوة رسمية من رئيسها..



السوداني يزور إيران بعد غد الاثنين

منذ 15 ساعة

الاتحاد الوطني يشكو سير الديمقراطي نحو (الديكتاتورية): الخلافات كبيرة

منذ 16 ساعة

برلمانية تكشف الية جديدة لتعيين حملة الشهادات

منذ 16 ساعة

الامن النيابية: قانون جرائم المعلوماتية سيحد من الابتزاز والانخراط في الارهاب

منذ 16 ساعة

السوداني يؤكد دور الخبرات الوطنية في إسناد مؤسسات الدولة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يتسلم دعوة رسمية لحضور القمة العربية الصينية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يتسلم دعوة رسمية لحضور القمة العربية الصينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).