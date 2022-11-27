وزير التخطيط: لن نسمح بتأخير مصالح البلد

2022/11/27 | 13:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الأحد، على عدم السماح بتأخير مصالح البلد، داعياً المحافظات والوزارات إلى استيفاء متطلبات الإدراج للمشاريع من أجل الإسراع في إدراجها.

وذكر بيان أن “وزير التخطيط أكد أن المحافظات تمثل شريكا أساسيا للحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين، وهذه الشراكة تستدعي، دعم جهود الحكومات المحلية، من جهة تسهيل متطلبات إدراج المشاريع، وفقا للتعليمات والضوابط النافذة”.

وأضاف أن “ذلك جاء خلال جولة وزير التخطيط التفقدية إلى دائرة تخطيط القطاعات في الوزارة، لغرض الوقوف على طبيعة عمل أقسام هذه الدائرة ومعالجة المشاكل والتحديات التي تواجه عملهم”.

ووجه “الأقسام والشعب المعنية بالإسراع في إنجاز طلبات المحافظات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، المتعلقة بإطلاق المستحقات المالية لذرعات العمل المنجزة في المشاريع المستمرة وفقا لقانون الإدارة المالية لسنة 2019”.

وشدد على “عدم السماح بتأخير مصالح البلد لأي سبب كان، داعيا المحافظات والوزارات إلى استيفاء متطلبات الإدراج للمشاريع من أجل الإسراع في إدراجها من قبل وزارة التخطيط”.

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