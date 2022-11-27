2022/11/27 | 13:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الأحد، على ضرورة وضع الإجراءات الكفيلة للتصدي الى ظاهرة العنف ضد المراة، فيما أشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعكف الآن على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغزي: الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعكف على صياغة الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغزي: الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعكف على صياغة الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغزي: الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعكف على صياغة الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).