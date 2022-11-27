محافظ بغداد يُصادق على الكُلف المالية لمحاضري مديرية تربية الرصافة الثانية

2022/11/27 | 13:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني صادق محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الاحد، على الكلف المالية لمحاضري مديرية تربية الرصافة الثانية.وذكر بيان للمحافظة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “العطا، صادق على الكُلف المالية لمحاضري […]

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