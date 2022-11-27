15 مقعد متبقي.. كيف يتم حسم المنتخبات المتأهل لدور الـ16 في كأس العالم؟

2022/11/27 | 13:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

دخل الصراع على التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم المراحلة الأخيرة ويبدو أننا على مواعد مع الدخول في الحسابات المعقدة لتجاوز دور المجموعات.

تنتهي الجولة الثانية من كأس العالم مساء الإثنين، ومن بعدها ندخل على جولة الحسم في البطولة.

لكن كيف يتم حسم التأهل إلى دور الـ16؟

توضح المادة 12 من لائحة فيفا المنظمة لكأس العالم كيفية التاهل من دور المجموعات.

إذا تساوى فريقان أن أكثر من نفس المجموعة في النقاط عقب اكتمال مباريات دور المجموعات يتم تطبيق المعايير التالية من أجل تحديد الترتيب:

الخطوة الأولى:

أ) أكبر عدد من النقاط خلال كافة مباريات المجموعة.

ب) أفضل فارق أهداف في كافة مباريات المجموعة.

ج) أكبر عدد من الأهداف في كل مباريات دور المجموعات.

الخطوة الثانية:

إذا تساوى فريقان أو أكثر في نفس المجموعة بناء على المعايير الثلاثة السابقة سيتم تحديد الترتيب وفقا لما يلي:

د) أكبر عدد من النقاط خلال مباريات دور المجموعات بين الفرق المعنية.

هـ) فارق الأهداف في دور المجموعات بين الفرق المعنية.

و) أكبر عدد من الأهداف تم تسجيله في دور المجموعات بين الفرق المعنية.

ز) معيار السلوك بناء على الكروت الصفراء والحمراء لكل فريق:

الكارت الأصفر: (- 1 نقطة)

كارت أحمر غير مباشر (نتيجة الحصول على كارت أصفر ثاني): (- 3 نقاط)

كارت أحمر مباشر: (- 4 نقاط)

كارت أصفر ثم كارت أحمر مباشر:(- 5 نقاط)

يتم تطبيق معيار واحد فقط على اللاعب خلال المباراة، والفريق صحاب أكبر عدد من النقاط يكون الأعلى تصنيفا.

ح) قرعة من جانب فيفا

فيما يتعلق بالخطوة الثانية، سيتم ترتيب جميع الفرق المتأثرة من خلال تطبيق المعايير (د) إلى (ز) بالترتيب.



إذا تأهل فريق واحد للحصول على تصنيف أعلى أو أدنى وفقًا لمعيار واحد ولكن لا يمكن تصنيف جميع الفرق على أساس نفس المعيار، فسيتم تصنيف الفريقين أو الثلاثة المتبقية وفقًا للمعيار التالي، وهكذا.



على أي حال، لا يتم إعادة الخطوة الثانية من التصنيف للفريقين أو الثلاثة المتبقية بعد تطبيق المعيار.

المنتخب الوحيد الذي حسم تأهله إلى كأس العالم قبل انطلاق اليوم الثامن من كأس العالم هو المنتخب الفرنسي، بينما لم يخسر فرص الصعود إلا قطر، وبذلك يتبقى 15 مقعد في دور الـ16 يتنافس عليه 30 منتخبا.

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