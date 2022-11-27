مليارات اعمار المناطق المحررة في الجيوب المتنفذة: نافورات انتخابية ومولات!!

2022/11/27 | 13:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: تحولت أموال صناديق الاعمار الى ادوات بأيدي المتنفذين ومقاوليهم في المناطق...

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