شقيق المهندس يرفع دعوى قضائية على شخصيات عراقية وأمريكية

2022/11/27 | 13:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: رفع محمد حسن جعفر شقيق الشهيد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي...

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