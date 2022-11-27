2022/11/27 | 14:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HJdYFlpArEA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ثروات العراق ومصر أفضل من أوروبا بس ما عدنا وعي .. شاب مصري يشكو حال العرب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ثروات العراق ومصر أفضل من أوروبا بس ما عدنا وعي .. شاب مصري يشكو حال العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).