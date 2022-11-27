بينها الكاظمي.. شقيق المهندس يرفع دعوى قضائية ضد شخصيات عراقية وأميركية (وثيقة)

2022/11/27 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رفع محمد حسن جعفر، شقيق أبو مهدي المهندس الى جانب مجموعة من المشتكين، اليوم الاحد، دعوى قضائية ضد شخصيات امريكية وعراقية، بينها مصطفى الكاظمي.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، تقديم شقيق أبو مهدي المهندس، الى جانب 76 آخرين، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ووزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيوو، ورئيس جهاز المخابرات السابق ‎مصطفى الكاظمي، بتهمة اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، لدى محكمة الكرخ الثالثة.

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