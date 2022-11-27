السامرائي والحكيم يبحثان ملف التوازن السياسي والإهتمام بالمدن المحررة

2022/11/27 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الاحد، مع رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، ملف التوازن السياسي والإهتمام بالمدن المحررة.

وذكر الحكيم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في لقائنا مع رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي بحضور خالد العبيدي جددنا تأكيد أهمية دعم الحكومة في مساراتها الخدمية واستعادة ثقة الجمهور بالنظام السياسي".

واضاف أن "توفير الخدمات يمثل أقصر الطرق لتحقيق هذه الغاية"، داعياً إلى "تكامل أكبر بين الوزارات والحكومات المحلية، وتحقيق التوازن السياسي والإهتمام بالمدن المحررة والمدن المحرومة".

وأكد الحكيم بحسب البيان على "أهمية دعم الحكومة وتعزيز عوامل نجاحها ومواصلة انفتاح العراق على محيطه الإقليمي والدولي".

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