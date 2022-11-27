2022/11/27 | 14:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

طالبت محافظة بغداد، الاحد، الجهات التشريعية بإصدار قـانـون لكي يتسنى بموجبه محاسبة أصحاب المولدات، في وقت أكدت فيه عدم وجود إسناد لإنزال العقوبات ضد المخالفين منهم.

وقال معاون المحافظ لشؤون الطاقة قيس الكلابي في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية ، إن "تحديد سعر الأمبير يعتمد على حصة الكاز المجهزة لمتعهدي المولدات، وهي بواقع 5 لترات لكل كي في".

وأضــاف الكلابي، أن "الحصة تكاد لا تكفي لتشغيل المولدة طوال الشهر، إلى جانب ذلك فإن هناك من 6 إلى 7 آلاف مولدة أهلية وحكومية في بغداد لم يجر تسليم حصصها الوقودية، الأمـر الـذي يدفع المتعهدين إلى رفع أسعار الأمبير، وبالتالي يكون المواطن هو الضحية".

وأوضح أن "المحافظة لديها خطوط ساخنة ولجان خاصة لتسلم الشكاوى بشأن المولدات، ويتم التعامل معها بسرية تامة، إلا أن الإشكالية تكمن في عدم وجود جهات ساندة للمحافظة لإنزال العقوبات بالمخالفين، وهنا يكمن ضعف الجانب الرقابي"

ونوه الكلابي بأن "المحافظة خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمخاطبة الجهات ذات العلاقة لتشريع قانون أو تعديل قانوني يتضمن إنزال عقوبات ضد متعهدي المولدات المخالفين، ليتسنى للمحافظة التصرف وفق هذا الإطـار بمساندة جهات أمنية، وكذلك التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لتوقيف المخالفين أو تغريمهم لدى مراكز الشرطة".

ولفت إلى أن "المحافظة رصدت أيضاً زيادة ساعات قطع الكهرباء الوطنية في بداية كل شهر جديد، وهو الوقت المخصص لجباية أجور المولدات، وبالتالي فإنها خاطبت رسمياً وزارة الكهرباء من أجل التنسيق مع المحافظة بما يخدم ملف الطاقة في العاصمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة بغداد تطالب بسن قانون يحاسب أصحاب المولدات) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة بغداد تطالب بسن قانون يحاسب أصحاب المولدات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).