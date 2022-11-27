العام المقبل.. العراق يتسلم ناقلات نفط بسعة اكثر من 200 الف برميل

2022/11/27 | 14:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شركة ناقلات النفط العراقيّة

التابعة لوزارة النفط، اليوم الأحد،

تسلُّم العراق ناقلات جديدة بحمولة 31

ألف طن، بداية العام المقبل، اي اكثر من

200 الف برميل.

وقال مدير عام الشركة علي قيس، إن “نائب

ر

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