الأمطار تزوّد سد العظيم بمياه تعادل 23% من ايرادات العراق المائية خلال يوم واحد

2022/11/27 | 14:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير سد العظيم في محافظة ديالى عبد

الجبار العبيدي، عن وصول امدادات مائية

جيدة الى السد، اثر موجة الامطار

الحالية.

وقال العبيدي في تصريح صحفي ان موجة

الامطار الحالية أدت الى وصول كميات من

المياه ا

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