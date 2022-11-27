2022/11/27 | 14:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول حكومي، الاحد، عن ارتفاع

طفيف في مناسيب بحيرة حمرين لأول مرة

منذ 3 سنوات.

وقال مدير ناحية السعدية ( 60كم شمال شرق

بعقوبة) أحمد الزركوشي في حديث صحفي،ان"

مناسيب بحيرة حمرين شرقي السعدية شهدت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة منذ 3 سنوات.. بحيرة حمرين ترتفع 2سم بفعل سيول الساعات 48 الماضية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة منذ 3 سنوات.. بحيرة حمرين ترتفع 2سم بفعل سيول الساعات 48 الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).