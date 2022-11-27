الامين العام لحلف الناتو: دعم اوكرانيا مكلف للغاية بالنسبة لسكان الدول الغربية

2022/11/27 | 14:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن دعم أوكرانيا في النزاع الجاري مكلف للغاية بالنسبة لسكان الدول الغربية، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة “الحفاظ وتعزيز المساعدات لكييف”.وقال في حديث لصحيفة “Welt am Sonntag” الألمانية، اليوم الأحد: “يعني … Readmore

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