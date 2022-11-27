إيران.. إقالة مدير مصرف من منصبه لأنه

2022/11/27 | 14:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيل مدير مصرف إيراني من منصبه لخدمته امرأة لم تضع الحجاب الالزامي في البلاد التي تشهد احتجاجات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية الأحد.

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